Nachdem erste Zahlen aus der Kriminalitätsstatistik für 2023 bekannt gemacht worden sind, hat die Debatte über mögliche Konsequenzen schon am Wochenende begonnen. Vor allem Politiker von CDU und CSU forderten einen Kurswechsel in der Asylpolitik und leiteten aus den Zahlen neue Kritik an der Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP ab.

Am Dienstag werden die Zahlen von SPD-Bundesinnenministerin Nancy Faeser offiziell vorgestellt. Nach Medienberichten vorab stieg die Zahl der Straftaten in Deutschland 2023 zum zweiten Mal in Folge um nunmehr 5,5 Prozent auf 5,94 Millionen Fälle, so viele wie seit 2016 nicht mehr. Etwa 41 Prozent der Tatverdächtigen hatten demnach keinen deutschen Pass. Ihre Zahl soll den Berichten zufolge 2023 um 17,8 Prozent gestiegen sein.

Zudem sollen Gewalttaten mit 214.099 registrierten Fällen 2023 und einem Plus von 8,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr den zuletzt höchsten Stand seit 15 Jahren erreicht haben.



Statistiker führen die Zahlen auf Bevölkerungswachstum auch durch die stärkere Zuwanderung in den vergangenen zwei Jahren zurück.



Der Ausländeranteil an der Bevölkerung stieg demnach bis September 2023 auf etwa 15 Prozent. Auch können bestimmte Straftaten nur von Ausländern begangen werden, etwa illegale Einreise, illegaler Aufenthalt oder unerlaubte Erwerbstätigkeit. Die Zahl der "unerlaubten Einreise" etwa hat den Berichten zufolge um mehr als 40 Prozent auf fast 94.000 Fälle zugelegt.