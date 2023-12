Der Grund: Die Jugendlichen würden aus ihren Unterstützungssystem herausgerissen: "Ihre Ausbildung wird unterbrochen, unter Umständen verlieren sie ihre Wohnung, wenn sie eine haben." In der Haftanstalt verbringen die Jugendlichen dann viel Zeit mit anderen jungen Menschen, die Straftaten begangen haben. Viele von ihnen werden Tölle zufolge in diesem Kontext erneut straffällig, begehen Drogen- oder Gewaltdelikte und bekommen so noch in der Haft eine erneute Anzeige.