Der frühere Linken-Vorsitzende Klaus Ernst kritisierte unterdessen den aktuellen Parteivorstand. Dieser würde aktuell nicht zwischen den Lagern vermitteln, was aber seine Aufgabe wäre, sagte Ernst dem MDR. "Ich habe den Eindruck, der gießt da eher etwas Öl nach." Am Montag hatte Linken-Chefin Janine Wissler zwar versucht eine Spaltung der Partei auszuschließen. In Bezug auf Wagenknecht sagte sie aber: "Es gibt im Moment offensichtlich einige, die darüber nachdenken, ob die Linke noch ihre Partei ist."