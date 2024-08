Die scheidenden Linken-Parteivorsitzenden Janine Wissler und Martin Schirdewan sehen mit ihrer Rückzugsankündigung die Möglichkeit für einen personellen Neuanfang und zu einem wieder schärferen inhaltlichen Profil. Wissler verwies am Montag in Berlin auf das breite Fundament der Linken durch ihre "starke kommunale Verankerung" und die nach Neueintritten wieder über die Marke von 50.000 gestiegene Zahl der Mitglieder.

Wissler und Schirdewan räumten ein, dass ihre Ankündigung vom Sonntag, nicht erneut für den Linken-Vorsitz zu kandidieren, kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen sowie dann in Brandenburg nicht ideal sei. "Es gibt in der Partei den großen Wunsch nach einem personellen Neuanfang", sagte aber Schirdewan. Nach der Wahl in Brandenburg am 22. September wäre die Zeit bis zum Parteitag Mitte Oktober für einen geordneten Übergang zu knapp geworden.