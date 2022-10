Patriot-System am Flughafen Rzeszów in Polen Bildrechte: dpa

Derzeit hat Deutschland für die Bekämpfung von Flugzeugen und Hubschraubern die für einen Abschuss von der Schulter aus entwickelte Luftabwehrrakete "Stinger", die aber in größeren Stückzahlen auch an die Ukraine abgegeben wurden.



Auf mittlere Distanz wirkt das größere Patriot-System. Dafür hat Deutschland aktuell noch zwölf Abschussanlagen, was allerdings für den Schutz des ganzen Landes nicht reicht. Und für die Abwehr von ballistischen Raketen in großen Höhen wird der Bundeswehr derzeit sogar eine "Fähigkeitslücke" bescheinigt.