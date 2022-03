Sowohl das Schicksal der in das Feindfeuer geschickten russischen Soldaten als auch das Leid der ukrainischen Bevölkerung im Angesicht des unbarmherzigen Kriegswillens Russlands sind schwer in Worte zu fassen. Ich finde es erstaunlich, wie schnell und stark die Weltgemeinschaft darauf reagieren kann. Das macht auf der einen Seite sehr froh und auf der anderen verärgert die Tatsache, dass es so einer dramatischen Situation bedurfte, um die gefühlt eingestaubten Regierungserklärungen endlich in Taten umzusetzen.

Benjamin H., 40 Jahre, Nordsachsen