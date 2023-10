Große Unzufriedenheit mit Bundesregierung

"Das Vertrauen in die Politik ist weg. Es gibt doch nichts Positives mehr.", so fällt das Urteil von Jana (44) aus Dresden aus. Es werde immer mehr gespart und gleichzeitig werde alles teurer, moniert sie. Jana ist Mitglied beim Meinungsbarometer MDRfragt und eine von mehr als 22.000 Menschen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die sich an der aktuellen Umfrage zur Arbeit der rot-grün-gelben Bundesregierung beteiligt haben.

Streitereien und Unstimmigkeiten sind an der Tagesordnung. Gute Ideen werden abgeschmettert. MDRfragt-Mitglied Sabine (61), Nordsachsen

Für Jens (49) aus dem Vogtlandkreis fehlt es an langfristigen Ideen: "Ich vermisse Investitionen in die Infrastruktur (seit Jahrzehnten) und Forschung/Entwicklung, um die Krisen zu bewältigen." Und Sabine (61) aus Nordsachsen stört: "Streitereien und Unstimmigkeiten sind an der Tagesordnung. Gute Ideen werden abgeschmettert."

Das sind nur drei Argumente aus der MDRfragt-Gemeinschaft, die illustrieren, warum viele Menschen in Mitteldeutschland mit der Arbeit der Bundesregierung unzufrieden sind.

Zwei Drittel sehr unzufrieden

Und unzufrieden sind sie: Mehr als zwei Drittel der Befragten gaben an, sehr unzufrieden sein. Noch einmal ein Fünftel ist eher unzufrieden. Nicht einmal jede und jeder Zehnte ordnet sich bei eher oder sehr zufrieden ein.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wie die ersten Wortmeldungen zeigen: Die Gründe für den großen Unmut sind verschieden. Manche und mancher vermisst schon länger Lösungen für große Probleme, viele haben das Gefühl, der Streit unter den Regierungspartnern verhindert wichtige Sacharbeit. So meint etwa Siegmund (67) aus dem Landkreis Leipzig: "Wenn die etwas mehr intern klären würden, und weniger in der Öffentlichkeit, käme das wesentlich besser an."

Und in Krisen ist es besonders schwer, keine Fehler zu machen. Jeder kennt das von sich selbst. MDRfragt-Mitglied Siegfried (58), Saale-Holzland-Kreis

Liegt es an den Krisenzeiten?

Manche finden gar, der allgemeine Unmut sei ungerecht, gerade angesichts der aktuellen Zeiten: nach Corona-Pandemie, während des andauernden russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und vergleichsweise hoher Inflation.