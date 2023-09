Streit um Migration Bundesregierung stimmt Asyl-Krisenverordnung der EU zu

Deutschland will trotz anhaltender Bedenken der umstrittenen Krisenverordnung für die geplante Asylreform der EU zustimmen. Das verkündete Bundesinnenministerin Nancy Faeser am Donnerstag beim EU-Innenministertreffen in Brüssel. Die Krisenverordnung sieht verschärfte Maßnahmen vor, mit denen sich die EU gegen neue Flüchtlingskrisen wappnen will.