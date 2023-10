Vier Millionen Menschen sind in den vergangenen 30 Jahren aus dem Osten nach Westen gezogen. Die meisten wanderten in den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung ab. In der Gegenrichtung kamen deutlich weniger Menschen und nur ein Teil der Abgewanderten kehrte nach Jahren wieder zurück in die Heimat. Damit bleibt ein sogenannter "Wanderungsverlust" von mehr als einer Million Menschen im Osten. Die Folgen sind vor allem in vielen ländlichen Regionen auch heute noch spürbar. Entsprechend wichtig ist das Thema "Rückkehrer" in der MDRfragt-Gemeinschaft. Jeder siebte Befragte hat für eine längere Zeit im Westen gelebt und ist danach in den Osten zurückgekehrt. Um diese Menschen werben gezielt Willkommensagenturen, Rückkehrer-Tage und spezielle Netzwerke in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Diese Bemühungen sollte es auch weiterhin geben, finden sechs von zehn Befragten (58 Prozent). Bei Umfrageteilnehmenden aus ländlichen Regionen ist die Zustimmung noch einmal deutlich höher. 61 Prozent halten das gezielte Werben um Rückkehrer für wichtig, in den Städten sind es 54 Prozent der Befragten.