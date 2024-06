Merz zeigte sich besorgt über das starke Abschneiden der AfD bei den Europawahlen. "Für das Erscheinungsbild der Politik sind wir alle verantwortlich, natürlich auch die CDU. Aber nach meinem Eindruck fällt die Reaktion gegen die Ampel in Berlin in Ostdeutschland besonders heftig aus", so der CDU-Politiker. Insbesondere die Themen Einwanderung und Integration stießen im Osten auf besondere Ablehnung. "Wenn die Regierungspolitik dafür sorgt, dass die AfD doppelt so stark wird, dann kann die Opposition sie nicht halbieren. Das, was da zurzeit am ultrarechten Rand in Deutschland entsteht, ist nicht ein Problem der CDU, sondern das ist ein Problem für uns alle."