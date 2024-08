Kurt Beck war fast 20 Jahre Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. In dieser Zeit hat der SPD-Politiker dreimal mit der FDP und einmal mit den Grünen regiert. Er hat also Erfahrung mit Regierungskoalitionen und eine klare Meinung zu Omid Nouripours Aussage, dass die Ampel-Koalition nur eine Übergangsregierung sei. "Das ist Unfug. In der Demokratie ist natürlich jede Regierung ein Übergang, weil in fünf Jahren oder vier Jahren wieder gewählt wird. Aber, das ist natürlich ganz anders zu verstehen, was da gesagt worden ist. Eine solche Auseinandersetzung engt Spielräume ein und nutzt niemand."