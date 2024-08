Die Bundesregierung geht mit einer größeren Finanzlücke in die Parlamentsberatungen über den Bundeshaushalt für 2025 als bislang angestrebt. Nach langem Ringen erzielten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) am Freitag eine Verständigung, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit. Im nun ergänzten Regierungsentwurf klafft demnach trotz hoher Neuverschuldung im Rahmen der Schuldenbremse ein Loch von zwölf Milliarden Euro. Dieses Geld muss im kommenden Jahr eingespart werden, ohne dass jetzt schon feststeht, wo genau. "Die langjährigen Erfahrungen aus der Haushaltspraxis zeigen, dass sich im Laufe eines Haushaltsjahres nicht alle Projekte realisieren lassen", hieß es dazu in der Regierungsmitteilung. "Dies führt dazu, dass ein 'Bodensatz' von Mitteln übrig bleibt." Diese Mittel könnten dann gegen die zwölf Milliarden Euro aufgerechnet werden. Ziel der Regierung war eigentlich, den Fehlbetrag von zunächst 17 Milliarden Euro auf neun Milliarden Euro zu verringern.

Im neuen Entwurf ist geplant, dass die Deutsche Bahn eine Eigenkapitalspritze von 4,5 Milliarden Euro erhält, die geplante Zuschüsse ersetzt und in gleicher Höhe die zulässige Neuverschuldung der Regierung erhöht. Außerdem werden um rund 300 Millionen Euro höhere Zahlungen des Energieunternehmens Uniper an den Bundeshaushalt eingerechnet. Die Vorsorge für den Ausfall von Steuereinnahmen beim EU-Energiekrisenbeitrag soll zudem um 200 Millionen Euro abgesenkt werden.

Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP hatten sich seit Tagen in vertraulichen Gesprächen beraten. Das Finanzministerium hatte dabei von einer Haushaltslücke in Höhe von fünf Milliarden Euro gesprochen.



Der CDU-Haushaltspolitiker Christian Haase hatte der Regierung "reines Chaos" vorgeworfen, weil eine Einigung lange nicht in Sicht war. Haase sagte bei MDR AKTUELL am Freitag, liege der Entwurf nicht bis zum Abend vor, werde das Parlament in seinen Rechten verletzt.