Medienbericht 1.500 Orte mit Chemikalie PFAS belastet

Hauptinhalt

PFAS sind in Regenjacken, Feuerlöschschäumen, werden in der Fotoindustrie wie für die Luftfahrt verwendet. Allerdings sollen die Chemikalien unter anderem Krebs verursachen – und sind kaum abbaubar. Einer jüngsten Recherche zufolge ist das Gift allein in Deutschland an mehr als 1.500 Orten nachweisbar.