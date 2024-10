Aus der Union im Bundestag kamen bislang kritische Stimmen. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sagte am Dienstag nach Beratungen der CDU-Spitze in Berlin, das Paket sei "völlig entkernt" worden. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei sprach von einem "Paketchen durchlöchert wie ein Schweizer Käse". Es verdiene die Zustimmung im Bundestag nicht. Unions-Fraktionschef Friedrich Merz kritisierte, dass keine Zurückweisungen an den deutschen Grenzen vorgesehen sind und bezeichnete das "Sicherheitspaket" als "nahezu wirkungslos".

Merz sieht Kanzler Olaf Scholz wegen des Widerstands in der SPD-Bundestagsfraktion gegen das Sicherheitspaket geschwächt. Er bezog sich auf Berichte, wonach der Kanzler am Dienstag in einer SPD-Fraktionssitzung indirekt mit der Vertrauensfrage gedroht hatte, sollte die Koalition bei der Abstimmung über das Sicherheitspaket am Freitag keine eigene Mehrheit bekommen.