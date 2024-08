Drei Tage nach dem tödlichen Messerangriff in Solingen hat Bundeskanzler Olaf Scholz am Montag die Stadt in Nordrhein-Westfalen besucht. Im Beisein von Oberbürgermeister Tim Kurzbach, Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), Vize-Ministerpräsidentin Mona Neubaur (Grüne) und Innenminister Herbert Reul (CDU) legt er am Ort des Anschlags eine Blume ab und sprach auch mit Einsatzkräften. Zudem stellte der SPD-Politiker eine rasche Verschärfung des Waffenrechts in Aussicht. Auch müssten die Menschen, die nicht hier sein dürften, konsequent aus Deutschland abgeschoben werden.