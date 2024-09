Zwischen CDU und CSU zeichnet sich ein anhaltender Streit über den Umgang mit den Grünen ab. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und Landes-CDU-Chef Hendrik Wüst kritisierte am Samstag die Absage von CSU-Chef Markus Söder an eine Koalition mit den Grünen auf Bundesebene. "Ich wäre generell nicht dafür, dass man jetzt ein Jahr vor der Wahl den Leuten ständig erklärt, was man alles nicht macht", sagte Wüst in einem Interview mit Welt TV. "Demokraten müssen untereinander gesprächsfähig sein, und da muss man schauen, mit wem man am besten die Probleme der Zeit lösen kann."

Am Ende muss man ein Wahlergebnis erst mal in Demut annehmen und dann schauen, was geht, was inhaltlich auch geht. Hendrik Wüst, CDU

Wüst regiert in Nordrhein-Westfalen mit einer schwarz-grünen Koalition und sieht ein solches Bündnis auch als Option für die Zeit nach der nächsten Bundestagswahl. "Aus der bayerischen Perspektive – man hat eine andere Regierung – kann man ja die Grünen kritisieren", sagte Wüst. Er glaube aber, dass es für die Union im Bund klug sei, nichts auszuschließen. Denn am Ende müsse man "ein Wahlergebnis erst mal in Demut annehmen und dann schauen, was geht, was inhaltlich auch geht", sagte Wüst.

Wir landen bei weit unter 30 Prozent, wenn wir Schwarz-Grün anstreben. Markus Söder, CSU

CSU-Chef Markus Söder bekräftigte am Wochenende in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hingegen einmal mehr seine Abneigung zu einer Koalition mit den Grünen. Er sagte: "Für die Union gilt: Wir landen bei weit unter 30 Prozent, wenn wir Schwarz-Grün anstreben." Hendrik Wüst sei "ein geschätzter Kollege". Aber gerade seine "leidenschaftliche Hingabe an die Grünen" habe viele Unionswähler verunsichert.

CSU könne "manches verhindern"

Söder hob hervor, dass die Frage eines Regierungsbündnisses "am Ende von den Vorsitzenden von CDU und CSU entschieden" werde. Es sei daran erinnert: "Die CSU hat in der Union eine besondere Rolle. Wir können nicht alles durchsetzen, aber manches verhindern. Unsere Entschlossenheit zu den Grünen sollte keiner unterschätzen."