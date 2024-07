Fielitz, der seit vergangenem Sommer den Bereich Rechtsextremismus- und Demokratieforschung am "Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft" leitet, macht das auch an der Biografie des Herausgebers Jürgen Elsässer fest. Nachdem dieser viele Jahre in linken antiimperialistischen Kreisen aktiv gewesen sei, habe er sich vom Linken zum Nationalisten entwickelt. 2015 dann habe Elsässer klargemacht, dass er sich als Hausblatt der AfD verstehe und als Brückenbauer zwischen verschiedenen Spektren des Rechtsextremismus und von verschwörungsideologischen Akteuren. In Folge seien auch immer extremere Akteure zu Wort gekommen.