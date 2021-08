Dazu gehöre auch eine bessere Anbindung ländlicher Räume, etwa durch einen massiven Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, von Zuganbindungen. Baerbock sagte in dem Zusammenhang aber auch, dass Einnahmen aus der CO2-Abgabe auch an diejenigen zurückfließen sollten, die mit dem Auto fahren müssten. Dies solle pro Kopf geschehen. Das "Dienstwagenprivileg", nach der das teuerste Auto die meiste Unterstützung bekomme, solle es so nicht mehr geben.

Am Donnerstag der vergangenen Woche war Baerbock beim Auftakt des Bundestags-Wahlkampfs der Thüringer Grünen in Weimar, wo sie sich unter anderem für neue Staatsschulden zugunsten noch verstärkter Investitionen in Klimaschutz, in Infrastruktur und Bildung ausgesprochen hatte.