Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer sagte am Mittwoch in Dresden: "Wir haben in den Braunkohleregionen jetzt die Ansage, 2030 soll Schluss sein, und keine Idee, auch nur im Ansatz, was da passieren könnte." Das einzige sei eine Medizinische Fakultät in Cottbus. Doch die werde nicht reichen, um den Strukturwandel jetzt auch noch in verkürzter Frist zu organisieren. "Viele Vorschläge sind gemacht worden, keine sind aufgegriffen worden. Das ist schon eine Enttäuschung. Die Bürgermeister der Regionen rufen auch alle an und sind in großer Sorge." Positiv bewertete Kretschmer hingegen ingesamt die Ideen für ein beschleunigtes Planungsrecht und den Ausbau von Infrastruktur.