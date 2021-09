Die Studentin, die aus Bremerhaven stammt und in Leipzig lebt, kandidiert auch auf Platz 2 der MLPD-Landesliste in Sachsen. Die MLPD nimmt regelmäßig an Wahlen teil. Vom Anteil der erzielten Stimmen her ist sie laut Verfassungsschutzbericht 2020 "derzeit die erfolgreichste linksextremistische Partei in Deutschland" - wobei ihre Wahlergebnisse dennoch prozentual nur im Promille-Bereich liegen. Wichtiger ist für die als Beobachtungsobjekt gelistete MLPD laut Bericht der Wahlkampf. Dieser werde genutzt, um ihre Positionen zu verbreiten und neue Mitglieder anzuwerben.