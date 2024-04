MDR investigativ: Sehr geehrte Frau Prof. Dr. Bollhöfer, welche Spionageformen nehmen seit 2018 weiter zu?

Bildrechte: Tom Schulte/FOM Hochschule Prof. Esther Bollhöfer: Wir sehen es ja bei Unternehmen, dass sowohl Wirtschaftsspionage als auch Industriespionage jeweils stark zunehmen. In Unternehmen um technologisches Know-how mitzunehmen, aber auch um strategisches Know-how abzuziehen. Und natürlich auch überall dort, wo ansonsten strategische Informationen kursieren, insbesondere, wenn wir in Organisationen denken, Staatsapparate, die EU und so weiter. Das sind viele beliebte Ziele für das Thema Wirtschaftsspionage, wo ganz viele Informationen fließen. Und sie beschränkt sich lange nicht nur auf den Cyber-Bereich. Schon bei der WISKOS-Studie hat sich gezeigt, dass das Thema Innentäter ein ganz starkes Thema ist, also sowohl für Unternehmen als auch, wie wir es jetzt in der EU gesehen haben, von Mitarbeitern und anderen Personen. Einfach weil sobald ein gewisses Vertrauensverhältnis da ist, ist der Zugang zu Informationen natürlich viel, viel einfacher, als ich ihn mir über irgendwelche Cyber-Netzwerke verschaffen kann.

Welche Informationen kann man aus einer Quelle wie einem akkreditierten Assistenten beim AfD-Europaparlamentarier Maximilian Krah gewinnen?

Ganz, ganz viele. Wenn wir schauen, in welchen Ausschüssen Krah gesessen hat und zu welchen Materialien entsprechend dann sein Büro und damit auch sein Mitarbeiter Zugang hatten: Er war im Ausschuss für Handel. Was aber viel interessanter ist, er war im Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten. Er war im Ausschuss für Sicherheit und Verteidigung. Er war in der Delegation zu den USA-Beziehungen, was natürlich auch für China nicht uninteressant ist, wie die EU und die USA zusammenarbeiten. Und es gab diese – ich glaube, internen Diskussionsforen – da ging es einmal um Beziehungen zu den Drittstaaten, aber auch um Sanktionspläne der EU gegen China. Ja, und da ist auch klar, was man da alles mitnehmen könnte: Wer vertritt da welche Meinung auch innerhalb der EU?