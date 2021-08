Neben einzelnen Politikerinnen und Politikern sind aber auch einige Parteien vertreten. Mit dabei sind zum Beispiel die FDP, AfD, SPD oder CSU. Bei der CSU läuft es am besten, ihr folgen 58.000 Menschen. Erfolgsrezept ist die Personalisierung des Accounts, sagt der Politikberater und Blogger Martin Fuchs. "Hallo und Servus, die CSU ist jetzt auf TikTok", grüßt Markus Söder. Unterstützt wird er von einer jungen Frau: "Hi, welche Themen liegen euch besonders am Herzen? Klimaschutz und Nachhaltigkeit? Ist es Steuersenkung oder digitale Bildung? Egal was, wir wollen es wissen, schreibt es in die Kommentare."