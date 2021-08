Ein weiteres Ergebnis: Die Wahlprogramme werden immer länger. Formulierten die Parteien bei der ersten Bundestagswahl 1949 ihre Vorhaben noch im Schnitt mit 5.498 Wörtern, so seien es nun durchschnittlich 43.541 Wörter pro Programm – acht Mal so viele, heißt es in der Studie.