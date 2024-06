Inzwischen seien junge und mobile Wähler hinzugekommen, die am Wahltag etwas Anderes vorhätten. Mit der Corona-Pandemie habe der Anteil noch einmal deutlich zugenommen. Auch unterschieden sich Briefwähler in ihrer Zusammensetzung und in ihrem Wahlverhalten von Wahl zu Wahl. So könne eine Teilnahme an der Briefwahl auch davon abhängen, zu welcher Jahreszeit die Wahl stattfinde, etwa im Bereich der Sommerferien. Oder wenn etwas in der Endphase des Wahlkampfs passiere, worauf Urnenwähler noch reagieren könnten, Briefwähler aber nicht mehr.