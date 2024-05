Da immer mehr Menschen per Briefwahl abstimmen, fangen die Parteien in diesem Jahr früher mit dem Wahlkampf an.

Der Trend zur Briefwahl hat vermutlich mehrere Ursachen.

Die Parteien reagieren auf diesen Trend.

Wahlkampf geht früher los

Doch Wahlkampfauftakt ist für die Liberalen in diesem Jahr trotzdem schon am 18. Juni – vier Wochen früher als sonst, sagt Tim Wagner, Landesgeschäftsführer der FDP Thüringen: "Wenn die Menschen vier Wochen vor dem Wahltag wählen gehen, müssen wir auch anfangen, vier Wochen vorher mit den Menschen zu kommunizieren in einer anderen Art." Er meint die Menschen, die per Brief wählen.

Parteien passen Wahlkampf an Briefwähler an