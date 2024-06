Die Europawahl hat vom 6. bis zum 9. Juni 2024 stattgefunden. In Deutschland wurde am Sonntag, 9. Juni, gewählt.



Hintergrund des mehrtägigen Wahlzeitraums sind unterschiedliche Traditionen in den Mitgliedsstaaten der EU. In einigen Ländern findet die Europawahl an einem Wochentag statt, zum Beispiel in den Niederlanden am Donnerstag.