In deren Apps würden Preise beworben, ohne dass der allgemeine Preis angegeben werde, der für alle Kunden gelte. Das sei ein Verstoß gegen das Gesetz. Wenn in der Filiale, auf Plakaten, am Regal oder im Handzettel mit Preisen geworben werde, müsse nach der Preisangabenverordnung immer der Gesamtpreis angegeben werden, der für den normalen Supermarktkunden gilt, ohne Nutzung einer App. "Wir erhalten aktuell viele Beschwerden von Verbrauchern, die sich über eine mangelnde Preistransparenz in der Werbung mit App-Preisen beklagen", sagte Gabriele Bernhardt, Leiterin der Stabsstelle Recht.