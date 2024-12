Datenschützer allerdings sind skeptisch. Eine flächendeckende KI-Überwachung im Einzelhandel wäre ein starker Eingriff in das Recht, ungestört privat einzukaufen. Auch technisch seien die Systeme bei weitem nicht ausgereift, sagt KI-Experte Wolfram Burgard von der TU Nürnberg: "Angenommen, Sie sind im Mobiltelefon-Laden, wollen sich ein neues Mobiltelefon kaufen. Aber um das jetzt genauer anzuschauen, müssen Sie Ihr eigenes erst nochmal in die Tasche stecken. Ist das jetzt Ihr Mobiltelefon, was da in die Tasche gesteckt wurde? Oder ist es das andere? Das sind unheimlich schwierige Problemstellungen. Ich glaube, dass die Anzahl der Fälle, wo es schief gehen kann, sehr groß ist."