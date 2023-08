Die Mobilität in Stadt und Land wird immer wieder diskutiert. Wie können Verkehrskonzepte zukunftsfähig gestaltet werden? Wie soll die Verkehrswende aussehen? Grundsätzlich sind 92 Prozent der MDRfragt-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer der Meinung, dass die verschiedenen Fortbewegungsmittel wie Autos, Fahrräder oder auch der Öffentliche Nahverkehr bei der Verkehrsplanung nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen.



Parallel dazu sprechen sich 42 Prozent für mehr autofreie Zonen in den Städten aus und 45 Prozent sind der Ansicht, dass es mehr Tempo-30-Zonen in den Städten und auch Gemeinden geben sollte. Weniger Zuspruch erhält hingegen die Forderung, Gebühren für diejenigen zu erheben, die mit dem Auto in die Innenstädte fahren möchten. Zudem gehen 76 Prozent davon aus, dass autofreie Innenstädte die Pendler aus dem Umland benachteiligen.

Keine Verkehrswende ohne den ÖPNV

Viele MDRfragt-Mitglieder sehen den Ausbau des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs (ÖPNV) als grundlegende Voraussetzung dafür, den Verkehr in den Städten zu reduzieren. Jörg (68) aus Dresden würde beispielsweise "öfter mit dem Öffentlichen Nahverkehr in die Stadt fahren, wenn das Angebot besser wäre und dieser pünktlich fährt und auf Anschlüsse Rücksicht nimmt". Auch Oliver (39) aus Meißen meint: "Wenn ich aus dem Umland in die Innenstadt auf Arbeit möchte und diese autofrei sein soll, brauche ich eine Verkehrsinfrastruktur, die das kompensiert und nicht zu großen Zeitverlusten führt." Ähnlich wie Sylvia (68) aus Eisenach sind viele MDRfragt-Teilnehmer jedoch der Ansicht, dass dies in vielen Regionen noch nicht der Fall ist. Aus ihrer Sicht sind "die Verbindungen so schlecht, dass die meisten auf eigene Autos angewiesen sind".