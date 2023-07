Wer keine Straße säht, erntet keinen Verkehr – auch nicht an anderer Stelle: Die Einführung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen führt zu keinem Verkehrskollaps. Stattdessen würden Verkehrswege wirklich entlastet und nicht einfach verlagert. Zu diesem Schluss kommt das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu), das in einer Metanalyse empirisch belegte Befunde aus dreißig nationalen und internationalen Verkehrsberuhigungs-Projekten ausgewertet hat.

Zur Verkehrsberuhigung zählt neben Tempo-30-Zonen, Fahrradstraßen und besseren Fußwegen auch die Einführung sogenannter Superblocks. Superblocks sind dicht besiedelte Wohnstraßenblocks, die für den Durchgangsverkehr gesperrt sind und in die Kraftfahrzeuge nur langsam ein- und ausfahren können. Zufußgehende und Radfahrende haben Vorrang, der ÖPNV wird an den Außenkanten des Blocks optimiert. Der neu entstandene Raum kann dadurch öffentlich genutzt werden, mit Bepflanzung, Erholungs- und Aufenthaltsflächen. Das Konzept stammt aus Barcelona, wo sich Superblocks auch wirtschaftlich vorteilhaft zeigten und zu keinem Geschäftssterben, sondern einer Zunahme lokaler Läden um dreißig Prozent geführt hätten.

Fast alle vom Difu analysierten Untersuchungen hätten belegt, dass Verkehr sich nicht verlagere und nicht wie eine Flüssigkeit an anderer Stelle abfließe oder dort zu einem Kollaps führe. Stattdessen sei eine Verringerung des Verkehrsaufkommens zu beobachten. Das Difu verweist auf einen Rückgang um 15 bis 28 Prozent in der Fläche, 25 bis 69 Prozent in Innenstädten sowie vier bis 52 Prozent im Umfeld einzelner umgestalteter Straßen. So sank etwa das Verkehrsaufkommen in der vielbefahrenen Erfurter Clara-Zetkin-Straße um vierzig Prozent, ohne zu einem Verkehrskollaps an anderer Stelle zu führen.