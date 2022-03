Zwar hat ein gutes Drittel (36 Prozent) der Befragungsteilnehmenden schon einmal darüber nachgedacht, sich ein Elektroauto zu kaufen. Zum jetzigen Zeitpunkt würden das aber nur die wenigsten tun. Stattdessen würden sich die meisten (32 Prozent) für einen Benziner entscheiden. An zweiter Stelle folgt mit 22 Prozent der Hybrid-Antrieb. An dritter Stelle – mit jeweils 14 Prozent – ein mit Wasserstoff oder Diesel betriebenes Fahrzeug. Erst an letzter Stelle kommt mit zehn Prozent das Elektroauto.