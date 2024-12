Als Beispiel dafür nennt er den neuen Tarifvertrag in der Gebäudereinigung. Der Druck sei auch deshalb hoch, weil andere Gastronomiebetriebe inzwischen höhere Tariflöhne zahlten und dadurch Konkurrenz machten. Doch in der Systemgastronomie sind die Fronten verhärtet. Der Branchenverband wollte gestern kein Interview geben, veröffentlichte aber ein Statement, in dem er die Gewerkschaft auffordert, zurück an den Verhandlungstisch zu kommen – gegebenenfalls auch mit einem Schlichtungsverfahren. Das kommt für Verhandlungsführer und Gewerkschafter Mark Baumeister derzeit aber nicht in Frage.