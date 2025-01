Bildrechte: picture alliance / Geisler-Fotopress | Jean MW/Geisler-Fotopress

Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn Eisenbahngewerkschaft fordert 7,6 Prozent mehr Lohn für Bahn-Beschäftigte

23. Januar 2025, 17:19 Uhr

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will 7,6 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten der Deutschen Bahn in den anstehenden Tarifverhandlungen erstreiten. Die Bahn reagierte nicht direkt, sondern will die Forderungen prüfen. Auf Fahrgäste kommen vorerst keine Warnstreiks zu. Beide Seiten wollen die Verhandlungen noch vor Ende der Friedenspflicht beenden.