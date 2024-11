Der Industriekonzern Thyssenkrupp plant einen massiven Stellenabbau in seiner kriselnden Stahlsparte. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen 5.000 Stellen "durch Anpassungen in Produktion und Verwaltung bis 2030" und weitere 6.000 Arbeitsplätze durch Ausgliederung oder Verkauf von Geschäftstätigkeiten wegfallen. Thyssenkrupp erklärte, man wolle damit die Personalkosten um zehn Prozent auf ein wettbewerbsfähiges Niveau senken.

Thyssenkrupp Steel erklärte, Überkapazitäten und steigende Billigimporte, insbesondere aus Asien, belasteten die Wettbewerbsfähigkeit. Laut einem Eckpunktepapier will das Unternehmen seine eigenen Produktionskapazitäten von 11,5 Millionen Tonnen Stahl auf 8,7 bis 9,0 Millionen Tonnen anpassen. Erreicht werden soll dies durch den Verkauf der Hüttenwerke Krupp Mannesmann. Sollte das nicht möglich sein, will das Unternehmen über eine Schließung reden. Geschlossen werden soll zudem der Standort in Kreuztal-Eichen. Das Eckpunktepapier soll in den kommenden Wochen im Dialog mit den Aufsichtsgremien und Arbeitnehmervertretungen "konkretisiert" werden.