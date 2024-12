Es war ein hartes Ringen um eine Lösung in dem Konflikt: Der VW-Vorstand – unterstützt von den Eigentümerfamilien Porsche und Piech – pochte auf Einsparungen. Finanzchef Arno Antlitz verwies auf massive Überkapazitäten, weil auf dem europäischen Automarkt dauerhaft weniger Fahrzeuge verkauft würden als vor der Pandemie. Zudem stecke das China-Geschäft in einer Krise.



Um die Überkapazitäten in den Griff zu bekommen, hatten die Arbeitnehmer einen eigenen Vorschlag vorgelegt, der unter anderem den Verzicht auf Boni und einen Arbeitszeitfonds beinhaltete. Betriebsratschefin Daniela Cavallo hatte immer wieder betont, dass es mit ihr keine Werksschließungen geben werde. Auch betriebsbedingte Kündigungen und einen Eingriff in das monatliche Entgelt hatten die Arbeitnehmer abgelehnt.