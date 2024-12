Wirtschaftsfaktor Automobilindustrie in Sachsen - Die Autobauer Volkswagen, BMW und Porsche sowie rund 780 Zulieferer, Ausrüster und Dienstleister beschäftigen insgesamt rund 95.000 Mitarbeiter in Sachsen.

- Die Autoindustrie ist laut Wirtschaftsministerium die umsatzstärkste Branche.



- Insbesondere VW steckt wegen einer sinkenden Nachfrage nach E-Autos in der Krise. Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen stehen im Raum. In Sachsen arbeiten für VW mehr als 10.000 Mitarbeitende. Quellen: Wirtschaftsministerium Sachsen/dpa