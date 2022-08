In ganz Sachsen, Thüringen und Sachen-Anhalt ist der Begriff "Eierkuchen" geläufig. Vor allem in den Großstädten Erfut und Halle ist aber auch der "Pfannkuchen" verbreitet. Und damit ist natürlich nicht der Berliner Pfannkuchen gemeint, sondern Omletts aus Eiern, Milch und Mehl, die in einer Pfanne gebacken werden. Den Streit zwischen Eierkuchen und Pfannkuchen umgehen einige (wenige) der MDR-Nutzer ganz pragmatisch: Sie bezeichnen die Speise einfach als Eierpfannkuchen.

Unter den Top-3 Antworten in der Umfrage war die "Plinse". Sie ist vor allem im Nordosten Sachsens zu finden. Kein Wunder: Das Wort hat seine Wurzeln im Slawischen und ist verwandt mit dem sorbischen "plinc" und dem russischen "Bliny".

Ebenfalls genannt wurden Ditscher beziehungsweise Kitschen (zusammen sechs Mal), Pannekauken, Eierpuffer und Kröpferchen (je ein Mal).

Hier geht es zur interaktiven Karte.

Bildrechte: MDRklärt/Max Schörm

Zu kaum einem anderen Nahrungsmittel wurden so viele verschiedene regionale Bezeichnungen genannt wie zu Bällchen aus Hackfleich. Von naheliegenden wie "Hackbällchen", "Gehackteshübbelchen" oder "Bratklößchen" bis hin zu kreativen Ausdrücken wie "Mumbel" oder "Elefantenpopel" (immerhin zwei Mal).

Betrachtet man die häufigsten Antworten, so zeigt sich, dass Bullette und (Brat-)Klops so gut wie überall in Sachsen-anhalt und Thüringen verwendet wird. In Nordthüringen und Ostsachsen dagegen sind Gehacktesklößchen beziehungsweise Beefsteak verbreitet.

Ebenfalls häufig genannt wurde "Huller" und "Gewiegtes" mit 13 beziehungsweise 17 Nennungen.

Sie wollen wissen, in welchen Orten genau welcher Begriff benutzt wird? Hier geht es zur interaktiven Karte.

Bildrechte: MDRklärt/Max Schörm

Karneval oder Fasching – zumindest bei den befragten MDR-Nutzern ist die Sache klar. 473 mal wurde Fasching genannt, nur 29 mal Karneval. Interessant: bei einer Umfrage von MDR SACHSEN-ANHALT unter den Karnevalsvereinen im Land ergab sich ein weit weniger klares Bild.

Die Erklärung: Strenggenommen gibt es einen Unterschied zwischen Karneval und Fasching. "Karneval beschreibt eher den Sitzungskarneval, wie man ihn zum Beispiel aus dem Rheinland kennt. Mit Büttenreden, Tanzmariechen und Co. Das meint auch eher das Brauchtum, das dahinter steckt. Beim Karneval geht es darum, dass es einen Elferrat und eine Garde gibt, die Tracht und Orden tragen und sich damit ursprünglich über das Militär lustig gemacht haben", erklärt MDR-Karnevalsexperte Fabian Frenzel.

"Fasching meint eher Kostümbälle und -partys, auf denen sich Leute verkleiden. Aber grundsätzlich können beide Begriffe auch dasselbe meinen, denn der Begriff Fasching wird vor allem in Ostdeutschland verwendet und meint dann auch den klassischen Sitzungskarneval."

Sie wollen wissen, in welchen Orten genau welcher Begriff benutzt wird? Hier geht es zur interaktiven Karte.

Bildrechte: MDRklärt/Max Schörm

Das Innere des Apfels, also das Kerngehäuse, wird in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen zumeist als Griepsch, Griebsch, Kriebsch oder einer beliebig anderen Schreibweise bezeichnet. In Nordthüringen ist die Variante Krebs oder -Apfelkrebs verbreitet.

Ganz im Norden Sachsen-Anhalts, in der Altmark, hält sich ein plattdeutscher Einschlag. Das Kerngehäuse wird hier zum (Appel-)puhl.

Ebenfalls häufig haben MDR-Nutzer "Strung" und "Apfelknust" angegeben. "Grips", "Knirps" oder "Gräupschi" wurden lediglich ein beziehungsweise zwei Mal genannt.

Sie wollen wissen, in welchen Orten genau welcher Begriff benutzt wird? Hier geht es zur interaktiven Karte.

Bildrechte: MDRklärt/Max Schörm

Der Begriff "Semmel" stammt aus dem althochdeutschen "semala", was "feines Weizenmehl" bedeutet. Heute wird der Begriff vor allem in Bayern verwendet, allerdings zeigt die Befragung, dass auch im Süden Thüringens und Sachsens Semmeln statt Brötchen gegessen werden.

Allerdings wurde vereinzelt angemerkt, dass ein Brötchen dann zur Semmel wird, wenn der Schnitt auf dem Brötchen so tief ist, dass man das Brot einfach mittig auseinanderbrechen kann.

Die Schrippe, die meist mit Berlin assoziiert wird, hat sich im Gegensatz zur Semmel kaum an den Grenzen Sachsen-Anhalts oder Sachsens durchgesetzt.