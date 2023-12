Gefahreninformation Hochwasserlage Ortslage Windehausen

Aufgrund der Hochwasserlage in der Ortslage Windehausen wird von Seiten der Stadtverwaltung Heringen/Helme dringend empfohlen die Wohngebäude zu verlassen. Die Stromversorgung wird voraussichtlich noch über mehrere Tage nicht gewährleistet werden können. Bitte begeben Sie sich zum Sammelpunkt Höhe Fleischerei Gerbothe in Windehausen. Dort wird Hilfe und Unterkunft für die betroffene Bevölkerung organisiert.

Meiden Sie das betroffene Gebiet. Umfahren Sie das betroffene Gebiet weiträumig. Informieren Sie sich in den Medien, zum Beispiel im Lokalradio. Folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte. Helfen Sie Kindern und anderen hilfsbedürftigen Personen, aber ohne sich selbst zu gefährden. Nehmen Sie nur das Notwendigste mit, insbesondere Ausweise und Bargeld. Bringen Sie persönliche Wertgegenstände in höher liegende Gebäudeteile.



Schalten Sie Strom und Heizungen in gefährdeten Räumen ab. Eine Stromschlaggefahr besteht bereits bei Kondenswasser! Liegt der Stromkasten im überfluteten Raum, betreten Sie diesen nicht, sondern informieren Sie die Feuerwehr ( 112 ). Schwimmen Sie nicht in überschwemmten Straßen! Auch das Durchschreiten von überschwemmten Unterführungen ist lebensgefährlich! Durch den Druck im Kanal können Schachtabdeckungen hochgedrückt werden. Dabei entsteht ein Sog, durch den eine Person angesaugt werden kann. Bitte wenden Sie sich an die Einsatzkräfte vor Ort.