Preislich lag Sachsen für Campingurlauber im deutschlandweiten Vergleich im Mittelfeld. Im Schnitt würden pro Übernachtung 25,98 Euro fällig, wie das Portal Camping.Info auf Basis der Angaben der dort hinterlegten Betreiber errechnete. Im Freistaat sind auf dem Portal 106 Plätze zu finden. Im Bundesschnitt kostete eine Nacht 27,52 Euro. Am meisten zahlten Camper in Hamburg (40,74 Euro) und am wenigsten in Thüringen (23,23 Euro).