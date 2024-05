Israel hält trotz internationaler Kritik und laufenden Verhandlungen über eine Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln an seinen Plänen für eine Bodenoffensive in Rafah fest. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP gab es in der Nacht zum Donnerstag Artillerieangriffe in Rafah. Die israelische Armee sprach von Angriffen auf Hamas-Stellungen im Zentrum des Gazastreifens.