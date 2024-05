Um über Korruptionsbekämpfung, die Situation in der Ukraine und gemeinsame Anstrengungen im Kampf gegen Organisierte Kriminalität zu beraten, haben sich in Venedig die Justizminister der G7-Staaten versammelt. Es gehe bei dem zweitägigen Treffen darum, die demokratischen Institutionen der Ukraine zu stärken und jede Form von unrechtmäßiger Verwendung von Geld, das für einen Wiederaufbau vorgesehen sei, zu verhindern, hieß es seitens der italienischen Gastgeber.

Der G7-Gruppe der führenden demokratischen Industrienationen gehören neben Deutschland und Italien auch Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA an. "Das Thema Korruption ist ein dreifaches Problem für die Ukraine", sagte Bundesjustizminister Marco Buschmann am Donnerstag auf seinem Flug in die Lagunenstadt. Erstens schwäche jeder Euro, der in der Korruption versickert, anstatt für die Ausstattung der Soldaten ausgegeben zu werden, die Ukraine in ihrem Verteidigungskampf gegen die russische Aggression.



Zweitens habe die Ukraine das Ziel, eines Tages Mitglied der Europäischen Union zu werden. Buschmann zufolge sei sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dieses Problems bewusst. Er habe die Bekämpfung der Korruption deshalb zu einem Schwerpunkt seiner Arbeit gemacht.