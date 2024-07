Damit Kulturschaffende in Zukunft besser von ihrer Arbeit leben können, hatte sich die Kultusministerkonferenz bereits 2022 auf Vorgaben für Honoraruntergrenzen geeinigt und eine entsprechende Empfehlung herausgegeben. Dabei wurden Bereiche festgelegt, in denen künftig Mindesthonorare gezahlt werden sollen – etwa für Autoren, Fotografen oder Musikerinnen – sofern ihr Projekt von einem Bundesland gefördert wird. Nach Recherchen von MDR KULTUR hat in Mitteldeutschland jedoch bislang nur Thüringen beschlossen, die Empfehlung als Grundlage zu nutzen.