Neu ab 1. Juli 2024 Was bedeuten Honorar-Untergrenzen für die Freie Kultur-Szene?

30. Juni 2024, 18:58 Uhr

Faire Bezahlung und Wertschätzung von kreativer Arbeit – das vermissen viele freie Kultur- und Kunstschaffende. Die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, Claudia Roth, wirft sich in die Bresche. Ab 1. Juli gelten für Kultur-Projekte, die mindestens zur Hälfte vom Bund gefördert werden, Untergrenzen für die Künstler-Honorare. Die Leiterin des freien Theaters LOFFT in Leipzig, Anne-Cathrin Lessel, freut sich über die gute Nachricht. Nur was bedeutet sie konkret?