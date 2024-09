Als langjährige Übersetzerin weiß Hummitzsch, dass ihre Kolleginnen und Kollegen ohnehin in häufig prekären Verhältnissen arbeiten. Eine übersetzte Buchseite werde pauschal mit 15 bis 25 Euro honoriert, so Hummitzsch. Wie anspruchsvoll ein Text etwa ist, werde bei der Honorierung oft nicht berücksichtigt.

Viele Übersetzer und Übersetzerinnen bedienen zwar mehrere Sprachen, um mehr Aufträge zu bekommen. Allerdings schwanke die Nachfrage stark je nach Sprache. Das gelte auch für das Portugiesische, aus dem Maria Hummitzsch übersetzt: "240 Millionen Menschen sprechen weltweit Portugiesisch, also eine enorme Zahl. [...] Aber wenn man auf das Übersetzungsvolumen in 2022 schaut, wurden nur 21 Titel in der Belletristik aus dem Portugiesischen übersetzt."

Die Rolle von künstlicher Intelligenz in der Literaturübersetzung schätzt Hummitzsch indes als begrenzt ein. Zwar werden KI-Anwendungen bereits häufig zur Übersetzung von Gebrauchs- und Fachtexten angewendet. Aber in der Literatur, "wo Sprache vom Standard abweicht, wo Stil ins Spiel kommt, Witz, Mehrdeutigkeit in Haltung, im Text", bedarf es weiterhin des menschlichen Übersetzers, sagt Hummitzsch. "Diese Verwandlung von schierer Wortmasse in einen literarischen Text, das können Maschinen meiner Meinung nach nicht."