Der gemeinschaftliche Arbeitseinsatz läuft jeweils von 10.00 bis 16.30 Uhr . Der MDR schaltet an den Aktionstagen 14.50 Uhr live zu den Baustellen. Alle Bilder und Emotionen dieser außergewöhnlichen Tage können Sie dann an den drei Samstagen ab 17.30 Uhr erleben.

Natürlich können Sie am Ende abstimmen und den Ort zum Gewinner küren, in dem die Verwandlung des Aktionsobjektes im Vorher-nachher-Vergleich am besten gelungen ist. Die Abstimmung läuft online oder per Telefon vom 29. April bis zum 5. Mai. Auf den Siegerort warten ein dicker Scheck und eine Dankesshow am 17. Mai 2023, 20.15 Uhr, die auch live im MDR übertragen wird.