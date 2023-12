Kommunalwahlen 2024 Das sind die Oberbürgermeister-Kandidaten in Erfurt und Jena

11. Dezember 2023, 16:49 Uhr

Am 26. Mai 2024 werden in Erfurt und Jena neue Oberbürgermeister gewählt. In der Thüringischen Landeshauptstadt stehen sechs Kandidaten bereit, in Jena bewirbt sich ein Quartett ums höchste Amt im Rathaus.