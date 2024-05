Jens Siersleben möchte künftig ein mediterranes Flair in den alten Gefängniskomplex bringen. Vor allem selbstgemachte Pasta und andere südeuropäische Spezialitäten will der 54-Jährige seinen Gästen servieren. Dabei legt er auch viel Wert darauf, dass sein Restaurant einen großzügigen Außenbereich bekommt. "Seit den Corona-Zeiten wissen wir, dass so etwas für die Gastronomie überlebenswichtig werden kann", sagt der gelernte Koch.

Derzeit wird das historische Gebäude zwischen Landgericht, Dom und ehemaligem Gefängnis in Stendal umfangreich umgebaut. Das künftige Restaurant mit Namen "Mainly am Dom" wird in der ehemaligen Wäscherei und dem Versorgungstrakt des Gefängnisses eingerichtet. "Als ich mir die Räume hier angesehen habe, da ratterten die Ideen nur so durch meinen Kopf", sagt Siersleben, der in Stendal bereits im "Schwarzen Adler" und auch im "Mainly" gearbeitet hat. Mit gehobener Küche ist er damit durchaus vertraut. Auch im Schwarzwald war er bereits tätig.