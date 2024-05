Die Feuerwehr im Harz hat ihren ersten größeren Waldbrand des Jahres bewältigt. Am Mittwoch war am Königsberg, unterhalb der Brocken-Kuppe, ein Feuer ausgebrochen. Betroffen war eine Fläche von 100 mal 100 Metern, erklärte Tobias Kascha (SPD), Oberbürgermeister der Stadt Wernigerode, MDR SACHSEN-ANHALT.

Laut Kascha war das Löschflugzeug des Landkreises Harz im Einsatz und hat mehrere Ladungen Wasser abgeworfen. Insgesamt 132 Feuerwehrleute aus Wernigerode, der Stadt Oberharz, Blankenburg und Ballenstedt waren vor Ort. Auch die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) kamen zum Einsatz: Da das Feuer nahe der Bahngleise am Königsberg hangaufwärts bemerkt worden war, wurden Kesselwagen mit Löschwasser auf die Strecke geschickt. Der Personenverkehr wurde eingestellt, soll laut HSB-Sprecher Dirk Bahnsen aber am Donnerstag wieder aufgenommen werden .

Der Harzer Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse hat nach dem Einsatz am Brocken eine positive Bilanz gezogen. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT, im Großen und Ganzen sei der Einsatz gut verlaufen. Jedoch gebe es beim Löschflugzeug noch Optimierungsbedarf. Zeitliche Abläufe, Meldungen und Anforderungen könnten noch verbessert werden, so Lohse. Je schneller das Flugzeug in der Luft sei, desto schneller könne auch die Ausbreitung des Feuers und größerer Schaden verhindert werden. Nachbesprechungen sollen folgen.