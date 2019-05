Bereits in Beitrittsgesprächen mit der EU sind Serbien und Montenegro. Die beiden anderen Nicht-EU-Länder des westlichen Balkan, Bosnien und Herzegowina und das Kosovo streben ebenfalls eine EU-Mitgliedschaft an. Sie werden von der EU-Kommission als "potentielle Kandidaten" geführt. Vergangenes Jahr hatte EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker das Jahr 2025 als Termin für erste Beitritte ins Gespräch gebracht.

Der westliche Balkan rückt in den vergangenen Jahren stärker in den Fokus der EU. Die Region hat eine sehr junge Bevölkerung. Viele junge Menschen wandern aufgrund der Perspektivlosigkeit in ihrer Heimat bereits in die EU aus. Außerdem haben auch andere Mächte die Region als strategisches Ziel ausgemacht, darunter Russland, China, Saudi-Arabien und die Türkei.