Protest Polen: Tausende gehen für Sexualaufklärung auf die Straße

Hauptinhalt

Tausende Polen haben gegen ein Gesetzesvorhaben protestiert, das Sexualaufklärung an Schulen mit bis zu drei Jahre Haft bestrafen soll. Auf einer Demonstration in Warschau machten die Menschen am Mittwochabend ihrem Unmut Luft. Auch in Krakau, Posen, Danzig und Stettin wurde demonstriert, sogar in London gingen Auslandspolen auf die Straße.